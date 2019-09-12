Большинство работодателей не собираются переходить на четырехдневную неделю

Большинство работодателей, 76% не рассматривают переход на сокращенную неделю. Руководители компаний опасаются снижения производительности труда, выгорания и ухудшения трудовой дисциплины.

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса портала HeadHunter.

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю не исключают 8% работодателей. Три четверти вообще не планируют переход на такой график. По мнению работодателей, для введения четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей, в результате чего упадет производительность труда, увеличится количество переработок, усилится выгорание и ухудшится трудовая дисциплина.

Судя по результатам опроса, проблем во введении четырехдневной рабочей недели не видят только 10% работодателей.