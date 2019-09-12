Путин: Армии России нужны военнослужащие – выходцы с Кавказа

Владимир Путин в четверг, 12 сентября, посетил село Ботлих в Дагестане. Президент России пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году. Путин заявил, что вооруженные силы России нуждаются в военнослужащих – выходцев с Кавказа.

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Российский лидер подчеркнул, что военные, уроженцы кавказских республик, доказали свою эффективность, в том числе, в Сирии.

В Дагестане сегодня отмечается 20-летие разгрома международных бандформирований и День единства народов республики.

Жители села Ботлих одними из первых приняли удар вооружённых бандформирований, проникших в республику с территории Чечни в августе 1999 года.

Путин возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе-сентябре 1999 года и других вооружённых противостояниях - сообщает пресс-служба Кремля.

7 августа 1999 года вооружённые бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители.

Впервые Владими Путин побывал в Ботлихе в августе 1999 года.