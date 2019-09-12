Животноводы Хабаровского края получат заброшенные земли от властей

Животноводы Хабаровского края, которые реализуют в регионе крупные инвестиционные проекты, смогут получить новые территории от властей. После проведения инвентаризации оказалось, что в крае есть достаточное количество неиспользуемых угодий.

35 тысяч заброшенных гектаров обнаружили региональные власти. Это почти 10% от общей площади участков, пригодных для ведения сельского хозяйства. Теперь неиспользуемые земли обретут новые назначения.

В приоритете на получение обнаруженных «излишков» земли находятся проекты в сфере молочного и мясного животноводства. Это обусловлено достаточно низким процентом обеспеченности собственным мясом и молоком региона.

Помимо этого, краевые сельскохозяйственники смогут рассчитывать на три новые меры поддержки. Это гранты на развитие начинающих фермеров – так называемые агростартапы, на модернизацию животноводческих ферм и субсидия на возмещение затрат на несвязанную поддержку в растениеводстве. Заводчики племенного молочного скота смогут получить гранты на его приобретение.