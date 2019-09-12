Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

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Ранее родители пожаловались в школу и пригрозили прокуратуру из-за того, что в учебном заведении планировалось проведение молебна. Копейкин заявил, что богослужение в начале года стало школьной традицией, а потому всё равно будет проведено. Однако молебен пройдёт позже, и участие в нём будет исключительно добровольным, передаёт МК.

«Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям», - заявил священник.