Фестиваль «Челябинские герои» соберет реконструкторов со всего Урала

В Челябинске 21 и 22 сентября пройдет военно-исторический фестиваль «Челябинские герои». На него соберутся представители реконструкторских клубов со всего Урала, а также гостей из Сибири. Для зрителей будут представлены реконструкции сражений трех эпох.

Челябинцы увидят эпизоды боев Гражданской войны, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, сообщает агентство Полит74. В организации мероприятия принимают участие несколько общественных организаций, в числе которых исторические клубы «Дивизион» и «Серебряный единорог». Их поддерживает отделение Российского военно-исторического общества. Информационный партнер мероприятия – медиахолдинг «Гранада Пресс».

В течение первого дня фестиваля в парке Никольская роща пройдет военная игра «Зарница» для челябинских школьников. В этот же день состоится реконструкция боя Великой Отечественной войны. Второй день будет посвящен темам Гражданской войны в честь столетия боев под Челябинском и теме Афганистана.

Кроме этого для зрителей будет работать несколько интерактивных площадок: выставка вооружения, снаряжения, тир, лазертаг, танковый биатлон, полевая кухня, военный кинозал.

Фото Андрея Зубанова