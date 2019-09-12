Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, к какому сроку будет полностью восстановлена разрушенная паводком инфраструктура в Иркутской области.

Медведев завил, что восстановить инфраструктуру в регионе необходимо «самым лучшим образом», передаёт RT. Также глава российского правительства отметил, что после завершения работ инфраструктура в Иркутской области должна стать «более современной и более удобной».

Премьер-министр отметил, что все работы должны быть завершены до конца 2023 года. В первую очередь восстановление коснется школ, поликлиник, детских садов, жилых домов, спортивных и культурных сооружений, а также коммунальной инфраструктуры.