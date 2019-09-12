У питерского «Яблока» украли победу?

«Яблочники» считают, что на муниципальных выборах в Петербурге у них отобрали 1784 голоса в пользу провластных кандидатов.

Сегодня ночью в Василеостровском районе комиссия муниципального образования Остров Декабристов наконец подвела итоги выборов. Из-за «типографской ошибки» бюллетени пришлось пересчитывать вручную. Дело в том, что напротив кандидата от «Единой России» Натальи Ивановой в бланках стояла маленькая черная точка, которую электронные урны приняли за голоса избирателей. По окончании ручной проверки выяснилось, что в части бюллетеней за кандидатов от ЕР и ЛДПР стоят дополнительные отметки, которые машина почему-то не заметила. По словам представителей «Яблока», эти самые галочки были поставлены не только другим почерком, но и даже другим цветом.

В результате на некоторых участках после пересчета количество голосов за провластных кандидатов выросло в 4 раза. Электронные урны якобы недосчитали 622 бюллетеня за Анастасию Давыдову из ЛДПР, 781 — за Ольгу Погосян из ЕР и 381 — за вышеупомянутую Иванову. «Яблочники» Алексей Захаров и Наталия Невзорова оказались вытеснены.

Партия «Яблоко» уверена, что бюллетени очевидно подделали и необходимо провести экспертизу. «Власти дорого обошёлся недопуск в Москве, но очень дёшево обходится кража мандатов в Питере. И их спокойно крадут», – заявил общественный деятель Максим Кац.

Элла Памфилова заверила «Яблоко», что будет держать ситуацию с проверкой результатов на контроле. Напомним, что из 400 выдвинутых партией кандидатов депутатами смогли стать около сотни.