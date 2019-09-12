Зачем пенсионерам Интернет?

Специалисты решили выяснить, как используют Интернет люди старшего поколения. Оказывается, что пенсионеры проводят время в Сети ничуть не менее продуктивно, чем их внуки.

Согласно исследованиям, 98% пенсионеров предпочитают искать в Интернете интересующую их информацию, 92% используют необходимые программы, 84% хранят в Сети файлы, ну а 56% могут самостоятельно установить нужный софт, передаёт «Российская газета».

Также пенсионеры готовы общаться с родными и близкими при помощи Интернета. 84% выбирают для этого электронную почту, 77% предпочитает мессенджеры, а 67% активно используют соцсети. Не чужды пенсионерам и покупки в интернет-магазинах, а также сервисы, позволяющие оплачивать коммунальные услуги, оформлять документы или записаться к врачу.