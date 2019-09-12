Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что по аналогии с прошлыми каменным, бронзовым и железным веками нынешнюю эпоху можно смело назвать пластиковым веком.

Специалисты считают, что для исследователей будущего главным символом нашего времени станет именно пластик. Исследования показали, что пластик уже отложился в осадочные слои земной породы, передаёт Мир24.

«Это очень четкая подпись. Пластик был изобретен, и почти сразу же мы можем видеть, как он появляется в осадочных породах», - считают учёные. Отмечается, что загрязнение планеты пластиком постоянно растёт с 1945 года.