Мнение юриста относительно выходок пародиста

Известный адвокат Антон Именнов в своём блоге на «Эхо Москвы» дал правовую оценку действиям не менее известного и талантливого комика "Бульдога" Харламова.



Гарик Харламов призывает своих подписчиков заходить на социальные страницы знаменитостей и оставлять там различные неприличные комментарии. Иногда обращения к мировым звёздам сопровождаются применением нецензурной брани. Многие подписчики Харламова выполнили его просьбы, не задумываясь о морали и правовых последствиях.



Ещё недавно Леди Гага, зайдя в свой аккаунт в Инстаграм, увидела несколько сот тысяч комментариев с ненормативной лексикой. Однако это в большей степени были неумышленные действия. Харламов, напротив, призывает людей сквернословить, преследуя конкретную цель. Чем это для него чревато?



Адвокат напоминает, что Харламов имеет активы в американских банках. Помимо этого несколько лет он проживал в США. Если знаменитости попросят адвокатов и американское правительство пресечь данную сомнительную деятельность российского комика, то ему может быть закрыт въезд в Америку.



С точки зрения российского закона никакого нарушения в действиях Харламова нет. Но в западных государствах подобные подстрекательства расцениваются как кибербуллинг, за что предусмотрена ответственность. Как минимум аккаунт Харламова могут заблокировать.



Учитывая систематичность «действий и призывов» героя развлекательных шоу, он не останется без наказания.



