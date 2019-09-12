Сын знаменитого Жака-Ива Кусто намерен помочь с отправкой белух из «китовой тюрьмы»

Жан-Мишель Кусто собирается помочь в перевозке белух, все еще остающихся в «китовой тюрьме» в Приморье, к месту выпуска в Хабаровском крае. Зоозащитники опасаются, что процесс может затянуться на полгода.

О намерениях океанолога рассказал руководитель региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. Вахта входит в коалицию «Свободу косаткам и белухам».

Из 87 белух, содержащихся в бухте Средняя, в «китовой тюрьме» остаются 75. Ранее все косатки и 12 белух из приморской бухты были четырьмя рейсами доставлены в Хабаровский край и выпущены в Охотское море.

Зоозащитики посчитали, что при таких темпах выпуск оставшихся мормлеков может затянуться на шесть месяцев. Навигация на Амуре завершится в ноябре. А это значит, что половина животных не сможет до конца года покинуть Приморье.

- В этой ситуации мы считаем, что самые срочные и исчерпывающие меры для ускорения процесса выпуска должны предпринять российские власти. Принять помощь команды Кусто необходимо чиновникам Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, ВНИРО, а также обратиться к министру обороны Сергею Шойгу, - озвучил мнение коалиции Дмитрий Лисицын.