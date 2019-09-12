Александр Горовой принял участие в поздравлении сотрудников миграционных подразделений МВД России с 300-летием службы

В Московском Дворце молодежи прошло торжественное мероприятие, которое посвящено 300-летию со дня образования подразделений по вопросам миграции в структуре российской полиции.

Государственные и ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам вручил первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой. Он напомнил о выработанном алгоритме электронного взаимодействия с населением и призвал максимально использовать этот ресурс. Также Горовой выразил признательность всем, кто способствует реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, пишет МВД.РФ.