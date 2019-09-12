Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Кто хорошо работает, тот должен уметь и отдыхать. С этим выражением согласны многие работодатели, которые не просто разрешают, но и призывают отдыхать своих сотрудников.

Редакция «Аргументов недели» подготовила обзор способов релакса, которые устраивают работодатели своим сотрудникам.

Практика дневного сна используется уже по всему миру. Некоторые компании заставляюсь помещение пуфиками, а кто-то даже устанавливает капсулы сна.

«Сотрудники, которые любят поспать на работе, решают на треть больше задач, чем те, кто спит только дома. Короткий сон помогает перезагрузиться, и это лучшая альтернатива бесконечным чаепитиям и перекурам», — считает основатель сервиса по выбору курсов дополнительного образования Александр Альхов.

Дневной сон — обычная практика в странах Южной Европы и Латинской Америки, в Китае и Японии, но в России сиеста — это все еще экзотика.

Компания Avito подошла к делу капитально. Для своих сотрудников оборудовали двухэтажные боксы с мягкими стенами, похожие на каюты. Зона сна называется «Яхта». Есть еще зона Village, где спальные места обустроены на манер верхних полок в поезде.

В офисах Сбербанка, «Яндекса», «РусГидро» и некоторых других крупных компаний стоят специальные капсулы для 20-минутного сна. Находясь в капсуле, сотрудник слышит звуки прибоя, сердцебиения и дыхания спящего человека, которые его успокаивают. Сама форма капсулы рассчитана на расслабление мышц. Через 20 минут система начинает будить человека, если он успел заснуть.

В центральном офисе «2ГИС» можно найти подвижный вид отдыха: поиграть в приставки, настольный теннис, футбол, хоккей и дартс. Настолько они уже хорошо играют, что в офисе даже проводятся корпоративные чемпионаты по настольным играм.

В «Яндексе» и Mail.Ru Group есть тренажерный зал и душевые кабины. Альфа-банк оборудовал для отдыха балкон с красивым видом, в санкт-петербургском офисе Superjob сотрудникам предоставлена целая терраса.

В офисах Facebook в разных городах (Калифорния, Сидней, Монреаль) зоны отдыха находятся прямо в опенспейсах, где работают сотрудники. Удобные диваны вместо офисных кресел, яркие цвета вместо мрачных и скучных. В индийском офисе компании есть комната отдыха с бильярдным столом и настольным хоккеем.

В головном офисе Facebook в Сан-Франциско тоже есть игровая комната. Сотрудники могут поиграть в консоль Xbox 360.

В отделении музыкального сервиса SoundCloud в Берлине для желающих отвлечься от работы есть возможность поиграть в настольный теннис или почитать в уютной библиотеке. Кроме этого есть специальное помещение для занятий йогой, уютная комната с камином и даже специальное помещение со звукоизоляцией, где уставшие работники могут посидеть в тишине или вздремнуть посреди дня.