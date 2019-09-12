Следком проверит школу после скандала с прической школьника

Прическа, как у футболиста Златана Ибрагимовича, стала поводом для конфликта в одной из школ Красноярского края. Потом — поводом для проверки следственным комитетом. История приобретает мировую известность, а учителей подозревают в превышении полномочий.

Конфликт начался после того, как четвероклассник пришел на урок с хвостиком и бритыми висками. Мальчишка играет в футбол и фанатеет от игры Златана Ибрагимовича, поэтому упросил родителей сделать такую же прическу, как у кумира.

После этого администрация школы пригрозила родителям переводом на домашнее обучение, если ребенок не будет перестрижен. Учителя решили, что прическа футболиста была популярной в фашистской Германии.

Конфликт просочился в социальные сети. Пара крупных компаний на своих страничках даже опубликовали мемы со словами поддержки школьника. Самого Златана Ибрагимовича начали забрасывать письмами с просьбой отреагировать на скандал.

Местные власти уже назвали сложившуюся в школе ситуацию бредовой. А следственный комитет Красноярского края инициировал доследственную проверку Как сообщают местные СМИ, следователи подозревают педагогов в превышении полномочий.