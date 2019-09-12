В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве и других регионах

В Гидрометцентре выступили с предупреждением о грядущем резком похолодании в Москве и ряде других российских регионов. Соответствующее заявление в разговоре со СМИ сделала представитель учреждения Людмила Паршина.

По словам Паршиной, ставшей собеседником «Российской газеты», в конце текущей недели в столице температура воздуха снизится до 13-18 градусов, на севере Центрального округа - до 11-17 градусов. В таких регионах, как Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и Архангельская области, дневная температура составит около 16 градусов на фоне продолжительных ливней.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что синоптики рассказали, когда закончится бабье лето.