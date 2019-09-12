Сибирские ученые придумали способ проверить свежесть рыбы

Сотрудники Томского государственного университета нашли способ проверить свежесть рыбы. Специалисты разработали термометки, которые меняют цвет с белого на зеленый в случае, если рыба в какой-то момент находилась в температуре выше среднедопустимой (-18 градусов).

Как отмечает НДН.инфо, одним из достоинств технологии является ее дешевизна. Производство одной метки оценивается в 20 рублей, что в шесть раз ниже, чем изготовление ее американских и китайских аналогов. Разработчики полагают, что их продукция будет пользоваться спросом.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Росстат опубликовал отчет о значительном росте потребления рыбы в стране.