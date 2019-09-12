Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

"Чтобы ответить на этот вопрос [не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду], нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", - передаёт её слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.