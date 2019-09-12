Хабаровск наводнили незаконные торговцы красной рыбой

Рыбные развалы массово появляются на улицах Хабаровска.

Осенняя путина только началась, а в Хабаровске правоохранительные органы уже не успевают справляться с незаконными торговцами кетой. Стихийные развалы появляются во всех уголках краевой столицы.

В настоящее время встал вопрос об увеличении количества рейдов. Однако специалисты уверяют, что их эффективность совсем невысока, даже несмотря на увеличение штрафов. Постоянные проверки проводят не только сотрудники управления торговли, но и представители районных администраций. Но они не могут конфисковать товар – в их полномочиях возможность только выписать штраф. Таким образом, ничто не мешает торговцу-нелегалу снова стать на свое рабочее место после того, как участники рейда покинут его «точку».

В настоящее время цена на рыбу у уличных продавцов варьируется от 130 до 160 рублей за килограмм.