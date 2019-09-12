Новая мера поддержки многодетным может появиться в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края попросили главу региона Сергея Фургала о дополнительной поддержке многодетных семей. Инициатива поступила из Ванинского района.

Одна из местных жительниц обратилась к губернатору во время личного приема с предложением о льготах для многодетных при достижении одним из детей совершеннолетия.

Гражданка сообщила, что в большинстве семей старший ребенок продолжает учиться в этом возрасте, а финансовое бремя на семью не уменьшается. Сергей Фургал пообещал изучить вопрос дополнительной поддержки таким семьям.

- Речь идет о внесении поправок в региональный закон, предусмотрев продление льгот на время учебы по очной форме до определенного возраста, - уточнил губернатор.

На сегодняшний день в Хабаровском крае насчитывается порядка 17,5 тысяч многодетных семей.