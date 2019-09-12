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Хабаровские чиновники скрывают правду об аварийном жилье

12 сентября 2019, 09:12 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровские чиновники скрывают правду об аварийном жилье

В Хабаровском крае в программу расселения ветхого жилья не были внесены порядка двух тысяч аварийных домов. Соответствующий статус они не получили исключительно из-за нежелания местных властей.

Данные по эти двум тысячам домов не были внесены в автоматизированную систему реформы ЖКХ. Разрушающиеся фактически, но все еще пригодные к эксплуатации по документам, дома находятся в краевом центре, Комсомольске-на-Амуре, в Бикинском районе, районе имени Лазо, Верхнебуреинском, Солнечном, Комсомольском и Ванинском районах.

Глава региона Сергей Фургал поручил разработать дорожную карту по аварийному жилью в крае, ознакомить с ней глав муниципалитетов, чтобы они в свою очередь также разработали планы выхода из сложившейся ситуации.

- У нас полмиллиона квадратных метров, где люди живут в нечеловеческих условиях. Печное отопление, туалеты на улицах. В Нанайском районе воду подают ведрами, нет канализации, а мы все боимся, - укорил губернатор бездействие чиновников.

Программа расселения ветхого жилья в Хабаровском крае должна быть завершена к 1 сентября 2025 года. Фургал заверил, что не допустит срыва программы.

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