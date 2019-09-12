Следкомы Хабаровского края и ЕАО объединили

Завершилось объединение Следственных управлений СКР в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Теперь хабаровский следком получил новое название.

Информация об объединении двух структур появилась в середине июня. В СКР сообщали, что сотрудников следкома ЕАО присоединят к хабаровским коллегам. Реорганизация была запланирована для оптимизации штатного расписания и повышения эффективности работы и оптимизации штатного расписания.

В настоящее время сайт СКР по ЕАО прекратил свою работу. Последним обновлением его стало размещение сообщения "Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Еврейской автономной области реорганизовано путем присоединения к следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю. Для обращения в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области используйте ссылку http://khabkray.sledcom.ru/".

Что касается хабаровского следкома, то он теперь носит название СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.