СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко заявил , что одной из причин может быть снижение реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее.

По его словам, также роль играет сильная закредитованность населения и вероятные сложности с работой: "Это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят", - сказал он.