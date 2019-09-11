СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса
11 сентября 2019, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]
Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко заявил , что одной из причин может быть снижение реальных доходов: вести совместное хозяйство выгоднее.
По его словам, также роль играет сильная закредитованность населения и вероятные сложности с работой: "Это периоды, когда люди стараются не расставаться. Даже если партнер не устраивает, его терпят", - сказал он.