В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай: "Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом".

В Минздраве ожидают, что в этом году законопроект будет рассмотрен, передает ТАСС. По словам Салагая, соответствующий документ прошел широко общественное обсуждение, в том числе в регионах и общественной палате.