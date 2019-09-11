"Улыбатор": Мотивация - гарантированный успех в любом деле

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем @ulibator.

-Как вам пришла в голову идея вести канал ? Почему выбрали именно это название?

С детства у меня был большой интерес к созданию ТВ канала где я мог бы транслировать людям развлекательный контент. Но конечно же это довольно трудоёмкий процесс. К счастью, сейчас интернет сильно развился, и каждый желающий может открыть свой собственный канал. По поводу названия, я думаю тут всё очевидно почему именно такое название. Улыбатор - это словно генератор улыбки, где собраны качественные приколы, юмор, мемы и всё что связано с развлечением! :)

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала? Чем он уникален?

Потому что данная тематика на сегодняшний момент очень актуальная. Я считаю, что любому человеку хочется после ежедневных рутиных работ просто отдохнуть, посмотреть что-то интересное. Наш канал уникален в названии - его легко запомнить, а также мы не публикуем никакого пошлого контента, канал ориентирован для всех возрастов. Цель канала - просто поднимать людям настроение, снимать с них стресс.

-В чем ваша история успеха?

Наверняка успех кроется в мотивации. Мотивация и большое желание заниматься своим любимым делом и любить её - гарантированный успех в любом деле.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Кроме канала у меня есть ещё и другие проекты. Можно сказать и так и так, поскольку канал изначально открывался как хобби, но в данный момент он приносит доход от рекламы. Мы ценим каждого подписчика, и не хотим чтобы они чувствовали дискомфорт от сплошной рекламы. Поэтому стараемся размещать только чистую рекламу и не более 2-х рекламы в день.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Любой проект требует заботы и любви к нему. Чем больше ты вкладываешь свою душу в эту работу, тем больше она дает свои плоды. Трудность процесса зависит от самого человека, когда тебе нравится то чем ты занимаешься, вся сложность не особо замечается.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Сейчас аудитория нашего канала составляет более 20 тысяч подписчиков, в дальнейшем мы надеемся и будем стараться чтобы это количество превысило более 100 тысяч преданных зрителей.