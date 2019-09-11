Эксперты назвали самые чистые и грязные регионы России по итогам лета

Специалисты составили экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2019 года. Выяснилось, что самая неблагополучная экологическая ситуация зафиксирована в Иркутской, Свердловской и Челябинской областях.

Эксперты отметили, что на последнем, 85-м месте рейтинга впервые за 11 лет оказалась Иркутская область: "Регион пережил две волны паводков, крупномасштабные лесные пожары. Кроме того, Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов (все города Иркутской области) вошли в Приоритетный список 22 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы". Об этом пишет News.ru.

Также как отмечает Телеинформ, ученые начали мониторинг водной растительности в Чивыркуйском заливе озера Байкал. Во время исследований был обнаружен редкий вид водорослей.