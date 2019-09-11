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Планируются изменения в региональный закон о плодородии

11 сентября 2019, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Планируются изменения в региональный закон о плодородии

Первый заместитель председателя аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко по поручению спикера регионального парламента Юрия Бурлачко принял участие в краевом совещании, которое провел в Тимашевске вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Главной темой встречи с руководством муниципалитетов, учеными, агрономами, главами КФХ стали вопросы организованного проведения сева озимых. Подготовка почвы под их урожай в 2020 году сельхозпредприятиями ведется уже сейчас.

Перед тем, как приступить к обсуждению главной темы, участники совещания, среди которых был также министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, посетили одно из хозяйств района, ознакомились с ходом уборки кукурузы. По состоянию на 9 сентября в целом по краю данная агрокультура была убрана на 24 процентах плановой площади. Ее урожайность приближается к среднему многолетнему показателю в 49,5 центнера с гектара.

На самом заседании его участники особое внимание уделили качеству зерна, агротехническим приемам, снижающим риски при перезимовке озимых, возделыванию рапса, мониторингу вредных объектов и прогнозу на осенний период 2019 года.

Говоря о проводимой властями работе по сохранению плодородия почв, Андрей Коробка отметил, что в настоящее время региональным Минсельхозом при поддержке Законодательного Собрания Краснодарского края готовится соответствующая инициатива. Она направлена на повышение урожаев, дальнейшее развитие краевого АПК и поддержку животноводства. Вице-губернатор поблагодарил спикера ЗСК Юрия Бурлачко и депутатов кубанского парламента за конструктивную совместную работу. Планируется, что изменения в закон о плодородии будут внесены до конца этого года. Спикер ЗСК уже поручил профильному комитету детально проработать этот вопрос.

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ХС

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