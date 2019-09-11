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Стартовала подготовка к проведению Дня Крымского района в ЗСК

11 сентября 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стартовала подготовка к проведению Дня Крымского района в ЗСК

В кубанском парламенте началась подготовка к проведению Дня Крымского района в ЗСК. В её рамках комитеты Законодательного Собрания края по поручению спикера Юрия Бурлачко выезжают в муниципалитет, чтобы на месте ознакомиться с состоянием дел по своим профильным направлениям. Уже состоялись выездные мероприятия двух комитетов – по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности и по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

Секретарь комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Ирина Конограева вместе с председателем Совета муниципального образования Андреем Юшко, представителями администрации района и подведомственных структур, молодыми депутатами начали работу с осмотра строящегося здания врача общей практики (ВОП) в Крымске. По словам замглавы района Виталия Першанова, объект строит местный подрядчик, который обещает его сдать на месяц раньше срока – в конце ноября. Сейчас медицинскую помощь жителям микрорайона «Опытно-селекционная станция–1» оказывают в приспособленном арендованном помещении.

- Строительство данного офиса ВОП – наглядный пример выполнения госпрограммы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение» в нашем регионе. Такие объекты строят и в других районах края. Все это делается для улучшения качества и доступности медицинской помощи населению, – сказала Ирина Конограева.

Также депутаты посетили отделения Крымской центральной районной больницы (ЦРБ), детской и взрослой поликлиник, клинико-диагностическую лабораторию. Отдельное внимание уделили осмотру гериатрического кабинета и Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Подробно о работе каждого подразделения здравоохранения на итоговом совещании доложил главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян. Он отметил, что ЦАОП был открыт 1 апреля текущего года и включает в себя дневной стационар на пять коек, работающий в две смены и рассчитанный на охват пациентов из трех соседних районов. Во взрослой и детской поликлиниках с 2018 года активно реализуется программа «Бережливая поликлиника». Для детской поликлиники было приобретено несколько единиц диагностического оборудования. Для улучшения качества медицинской помощи в холле взрослой поликлиники в 2019 году установлены два сестринских поста. Также в районном здравоохранении продолжается создание единого цифрового контура. В то же время имеется и ряд проблем, среди которых одна из важнейших – нехватка медицинских кадров.

Руководитель Центра занятости населения Крымского района Яна Черник рассказала на встрече о реализации нацпроекта «Демография».

Подводя итог выездному мероприятию, Ирина Конограева подчеркнула, что единой командой в районе работает администрация, Совет и руководство

ЦРБ. Перед ними стоит задача знать о проблемах каждого жителя и содействовать их решению. Депутат заверила, что профильный комитет проанализирует всю информацию о развитии здравоохранения в Крымском районе, выполнении нацпроектов и составит «дорожную карту» по дальнейшему совершенствованию оказания медуслуг и решению имеющихся проблем отрасли. Эти сведения станут частью общего документа и будут представлены на презентации Крымского района в кубанском парламенте в конце сентября.

В ближайшие дни Крымский район посетят и другие комитеты ЗСК для изучения ситуации по профильным направлениям.

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