На Дальнем Востоке население убывает, а денег в регион вкладывают всё больше

В начале сентября 2019 г. стало известно о новой программе Министерства развития Дальнего Востока: до 2025 г. макрорегиону нужно 11,5 трлн рублей инвестиций – то есть по два триллиона каждый год. Такая сумма потребуется, чтобы выполнить наказ президента Путина: достичь 6%-ного роста в год, как у ведущих экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Правительство обязано понимать, что Дальний Восток – это не Сочи, Крым или Чечня, где путём накачки из центра можно создать оазис благоденствия. Это треть территории России, которая не может развиваться ускоренными темпами, пока экономика остальной страны топчется на месте. Впрочем, под ширмой «развития Дальнего Востока» может скрываться и более простая цель: за бюджетный счёт выстроить инфраструктуру для экспорта ресурсов в те же страны АТР. А забота о людях – просто упаковка этого интереса.



Однако без роста населения наш Дальний Восток вряд ли всерьёз заинтересует азиатских партнёров как перспективный рынок. А заманить людей из европейской части России пока нечем. Согласно исследованию ВЦИОМ, 28% жителей Дальнего Востока хотели бы сменить место жительства и навсегда покинуть регион. Это при том, что за последние 20 лет народу и так стало меньше на 23%. Но правительство по-прежнему прорицало в стратегиях развития, будто к 2025 г. население ДФО увеличится с 6,2 до 6,5 млн человек.



Плотность автомобильных дорог здесь в пять раз ниже среднероссийской. Преступность бьёт рекорды, уровень благоустройства городов таков, что проехать по тротуару с коляской большая проблема. Когда-то все эти неудобства и высокая стоимость жизни компенсировались богатыми зарплатами. Сегодня и этой позицией похвалиться не могут.



Так с какого перепугу россияне должны стремиться переезжать в Сибирь и на Дальний Восток, где нынешним летом горело 3,8 млн га леса, потому что золотопогонные спасатели поначалу решили не тушить пожары, чтобы поберечь деньги?



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