В Минфине рассказали, как россияне смогут управлять своими добровольными пенсионными взносами

Министерство финансов РФ разработало законопроект о гарантированном пенсионнои продукте (ГПП).

Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что теперь граждане, присоединившиеся к новой системе добровольных пенсионных накоплений, смогут управлять своими взносами.

В ПФР решили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии

В 2014 году, напомним, правительство заморозило накопительную пенсию. В 2016 году Минфин и ЦБ предложил заменить ее Индивидуальным пенсионным капиталом (ИПК). Все это время чиновники пытались решить, каким будет ИПК, добровольным или автоматическим.

Теперь Минфин разработал законопроект без названия ИПК, но появился ГПП. По словам Моисеева, в рамках системы ГПП гражданин будет полностью управлять своими взносами и без всяких уведомлений он может перестать платить. "Если он потерял работу, искал ее, соответственно, взносы не платил. Потом вышел на новую работу, деньг подзаработал и начал снова платить. Ну и хорошо", - цитирует Моисеева РИА Новости.

Замминимистра обещает: "Здесь гибкость будет абсолютная, и право человека выбирать, менять размер платежей, взносов". "Ограничивается только предельный размер налоговых вычетов – это 6%", - подчеркнул Моисеев.