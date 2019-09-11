Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле
11 сентября 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ в Сургуте.
Пресс-секретарь президента Росссии Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона "родолжением деструктивной политики". "Москва даст на это адекватный ответ", - заявил Песков.
По его словам, МИД РФ уже сообщил о предстоящей адекватной реакции Москвы на санкции Вашингтона.
"Что касается подобных решений в отношении представителей российских силовиков, мы считаем это абсолютно недопустимым, это продолжение деструктивной линии двусторонних отношений", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.