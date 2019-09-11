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Ситуация

11 сентября 2019, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуация

Обращение Дениса Касьяненко к депутатам Государственной Думы РФ Ларисе Николаевне Тутовой, Александру Михайловичу Шолохову, Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову

   УВАЖАЕМЫЕ господа!

Я, Денис Владимирович Касьяненко, являюсь законным наследником владельца компании СЗАО «СКВО» и ООО «Владен» Владимира Михайловича Касьяненко, депутата Законодательного собрания Ростовской области, который умер в 2 сентября 2015 года. После смерти моего отца его вторая жена Елена Владимировна Касьяненко и ее дочь от первого брака Анна Владимировна Григорьева лишили меня наследства и незаконно получили контроль над ООО «Владен» и СЗАО «СКВО». В настоящее время я законным путем восстанавливаю свои нарушенные права, действуя исключительно в правовом поле Российской Федерации. Я действую через суды легально и открыто. Легально, законно и открыто действуют мои юристы. Ввиду того, что я до сих пор не могу вступить в наследство, я ставлю вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам мошеннических действий в отношении меня и моей матери Л.А. Касьяненко, и это мое законное право.

Мне стало известно, что каждый из вас обратился в органы прокуратуры и Следственного комитета с защитой интересов А.В. Касьяненко и СЗАО «СКВО», которые якобы подверглись рейдерскому нападению с моей стороны и стороны третьих лиц, которые используют меня в качестве заложника. Считаю, что вы таким образом, вольно или невольно, не разобравшись в ситуации, оказываете давление на следственные органы и судебную систему РФ, необоснованно защищая интересы тех лиц, кто лишил меня моего законного права собственности, гарантированного Конституцией РФ и законами нашей страны.

В этой связи я обращаюсь к вам через газету «Аргументы недели» с просьбой о личной встрече с вами, на которой готов представить документы, подтверждающие мои законные права как наследника, и изложить свою правовую позицию.

Прошу вас внимательно и объективно ознакомиться с проблемой и выслушать мою позицию, прежде чем продолжать направлять обращения о якобы рейдерском захвате с моей стороны и со стороны моих юристов, тем самым формируя негативный фон вокруг проблемы гражданско-правового характера и законной следственной проверки действий моих оппонентов.

Ниже я излагаю собственное видение ситуации, сложившейся вокруг семьи Владимира Касьяненко после его смерти, вызванной спорами вокруг наследования акций в сельскохозяйственном закрытом акционерном обществе «СКВО» (СЗАО «СКВО») в Зерноградском районе Ростовской области и долей в ООО «Владен».

Моя мама, Лидия Андреевна Касьяненко, с 21 октября 1972 года по 18 декабря 2007 года являлась законной супругой моего отца Владимира Михайловича Касьяненко, с которым она в этот период проживала и вела совместное хозяйство в нашем доме на хуторе Путь Правды Красноармейского сельского поселения Зерноградского района Ростовской области. С 1981 года в этом же доме до окончания школы в 1997 году я проживал вместе с родителями. Мой отец с 1974 года работал в колхозе имени Военсовета СКВО, там же работала моя мама. С 1998 по 2015 год отец руководил этим хозяйством, мама работала начальником планового отдела. С 2000 года колхоз был преобразован в СЗАО «СКВО». С 1994 по 2015 год мой отец В.М. Касьяненко был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области.

В 2002 году я окончил учебу на факультете мировой экономики в Ростовском институте народного хозяйства, был трудоустроен к отцу в СЗАО «СКВО», параллельно продолжая обучение в Австрии, где учился и вел собственный бизнес до 2007 года.

В ноябре 2007 года по инициативе моего отца родители решили расторгнуть брак, и 18 декабря 2007 года состоялся их официальный развод. Раздела имущества сделано не было по настоянию моего отца, он обещал моей маме сделать это позже. Десятого декабря 2007 года отец выписался из нашего дома на хуторе Путь Правды и переехал жить в наш дом в Ростове-на-Дону, в пер. Педагогическом, 32. Этот дом мои родители приобрели в 2004 году, оформив его на моего отца.

Двадцать пятого декабря 2007 года отец оформил брак с Еленой Григорьевой, имеющей к тому времени шестнадцатилетнюю дочь Анна Григорьеву, отцом которой является В.А. Подсвиров, первый муж Е.В. Григорьевой, с которым она находилась в законном браке с 1989 по 1996 год.

Двадцать четвертого января 2008 года Анна Григорьева стала дочерью моего отца.

Второго сентября 2015 года мой отец умер, не оставив завещания, наследниками по закону должны стать я, вторая жена Е.В. Касьяненко и А.В. Касьяненко. Каждому из нас полагалось по 1/3 имущества, в том числе ООО «Владен», которое является основным акционером СЗАО «СКВО».

Если бы раздел наследства после смерти моего отца Владимира Касьяненко произошел бы по закону, то не было бы никаких «семейных конфликтов», но вторая жена Елена Касьяненко и ее дочь Анна Касьяненко не захотели видеть меня в качестве одного из наследников, для чего, как я считаю, решили присвоить мое наследство. Для этого 6 октября 2015 года Елена Касьяненко обманом при участии своего охранника привезла меня к ростовскому нотариусу Ларионову, с помощью которого она заставила меня отказаться от наследства в ее пользу. Поняв, что меня обманули, я в тот же день предложил Елене Касьяненко вернуть всё обратно, но она заявила, что ничего возвращать не будет, и предложила мне больше тему наследства не поднимать, в связи с чем я и обратился в суд за восстановлением своего права на наследство.

На судебных заседаниях представители Елены Касьяненко утверждали, что договоренность о моем отказе от наследства в обмен на дальнейшую компенсацию якобы была достигнута не за один день, условия между мною и Еленой Касьяненко обсуждались заранее, что не соответствовало действительности.

Двадцать четвертого марта 2016 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда по делу №33‑3218/2016 решение суда первой инстанции отменено и по делу вынесено новое решение об удовлетворении моего иска, тем самым я был восстановлен в наследственных правах на имущество отца в 1/3 от всего того, что отец имел на день смерти. Казалось бы, после этого надо было Елене Касьяненко поставить точку в этой истории, но она стала подавать жалобы и требовать отмены решения, которым я был восстановлен в наследственных правах.

Двадцать седьмого мая 2016 года определением Ростовского областного суда по делу №4г‑2130/2016 Е.В. Касьяненко отказано в передаче ее кассационной жалобы для рассмотрения по существу, а 31.01.2017определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ по делу №41‑КГ16­42 апелляционное определением судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 24.03.2016 оставлено без изменения, а кассационная жалоба Е.В. Касьяненко — без удовлетворения.

Двадцать девятого декабря 2015 года моя мать Лидия обратилась в Октябрьский районный суд с иском к Елене о разделе совместно нажитого имущества с умершим Владимиром Касьяненко.

Елена создала вокруг ситуации «романтическую» историю, согласно которой мой отец якобы в 1994 году ушел из нашей семьи и стал проживать в двухкомнатной ростовской квартире вместе с ее дочерью и матерью.

Представители Елены Касьяненко стали фабриковать «доказательства» и приносить сомнительные справки из администрации и полиции — это привело к тому, что в иске моей маме было отказано.

Эти же доказательства были использованы в Батайском городском суде, через который Елена получила право на 50 процентов доли в компании отца — ООО «Владен». Через суд она передала один процент акций своей дочери Анне, а 49 процентов внесла в уставной капитал своего предприятия — ООО «Грааль». Это привело к тому, что моя доля в ООО «Владен» с 1/3 уменьшилась до 1/6, и при этом я до сих пор не могу вступить в наследство ввиду юридических проволочек, которые мне устроили Елена и Анна Касьяненко.

Девятого июля 2019 года Верховный суд РФ отменил решение Батайского городского суда о признании за Еленой Касьяненко 50 процентов доли в ООО «Владен» (а соответственно, и 50 процентов акций СЗАО «СКВО») и направил дело на новое рассмотрение, которое началось 15 августа 2019 года. В рассмотрении гражданского дела по результатам решения Верховного суда РФ от 9 июля 2019 года сторону Лидии Касьяненко представляет адвокат Сергей Жорин.

Кроме того, Елена и Анна Касьяненко инициировали в отношении меня, моей жены Ольги, моей матери и других наших родственников возбуждение уголовных дел об угрозе убийством и клевете. Также они подали иски в суд, требуя по 10 миллионов рублей с каждого, кто осмелился дать объективные показания.

Начиная с апреля 2019 года по моим заявлениям и заявлениям моей мамы СУ СК по Ростовской области проводит доследственную проверку о фактах мошеннических действий нотариуса Ларионова, а также фальсификации доказательств в Батайском городском суде.

Анна Касьяненко стала директором «СКВО» сразу после смерти моего отца, ее назначение не является легитимным, так как я был как наследник ООО «Владен» (основной акционер СЗАО «СКВО») лишен своего права незаконным путем, поэтому, как только я буду восстановлен в своих законных правах, я подниму этот вопрос.

Такова моя правда и такова моя позиция, которые вы по ряду причин не захотели узнать, прежде чем обращаться в различные инстанции с защитой Анны и Елены Касьяненко, обвиняя меня и других лиц якобы в рейдерском захвате СЗАО «СКВО».

С уважением, Денис Владимирович КАСЬЯНЕНКО

 

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Без воды осталась почти половина жителей Львова

Без воды осталась почти половина жителей Львова

Почти половина жителей Львова осталась без воды из-за аварии на водопроводе. Согласно последней информации, проблема коснулась трех районов города, в том числе самого крупного – Сиховского.

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