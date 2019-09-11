Малоимущим будут оказывать адресную помощь, бездумно распылять деньги власти не намерены
11 сентября 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, как правительство планирует бороться с бедность, как помогать малоимущим гражданам. Топилин в ходе программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24" сообщил, что правительство для решения задачи по борьбе с бедностью будет оказывать адресную помощь малоимущим россиянам.
"Бездумно распылять деньги государство не намерено", - подчеркнул министр. Глава Минтруда отметил, что власти не должны делать ставку на "заливание этой проблемы деньгами", так как таким образом решения задачи не добиться.
Топилин рассказал, что в стране проводится работа по выявлению малоимущих семей с тем, чтобы оказать им адресную помощь.
Министр объяснил, что основной вклад в решение проблемы бедности в нашей стране должны внести реализация нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат.
Как сказал Топилин, правительство будет использовать различные инструменты помощи бедным семьям: будет обучение, предоставление материальной поддержки для открытия собственного дела или помощь семье в связи с какими-то трудными жизненными ситуациями.