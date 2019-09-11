В Башкирии автоледи не заметила поезд. В результате погибла ее 6-летняя дочь

В Башкортостане в городе Бугульма сегодня утром в больнице умерла 6-летняя девочка, попавшая накануне с мамой на автомобиле под поезд. 10 сентября около 16 часов 33-летняя автоледи, управляя легковым автомобилем ВАЗ 2112, подъехала к неохраняемому регулируемому железнодорожному переезду перегона Аккуль - Акбаш.

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Один грузовой поезд, двигавшийся в направлении населенного пункта Аккуль, она пропустила и выехала на железнодорожный путь на запрещающий сигнал семафора. Женщина не заметила приближающийся к переезду грузовой поезд другого направления.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения с автомобилем избежать не удалось. От полученного удара в правый бок машины находившаяся на заднем сиденье 6-летняя дочь водителя получила серьезные травмы головы. Малышку оперативно госпитализировали. Но сегодня утром ребенок скончался в больнице, - сообщается на сайте gtrk.tv.

На место происшествия выезжали помощник Камского транспортного прокурора и следственная группа.