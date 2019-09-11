В среду, 11 сентября, сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Жители России сообщают в поддержку платформы о разных проблемах, с которыми они сталкиваются при пользовании сайтом.

Большинство пользователей столкнулись со сложностями в работе соцсети, некоторые также жалуются на проблемы с отправкой и получением сообщений, а также на сбои во время просмотра видеозаписей.

Как сообщает сегодня днем портал Downdetector.com, больше всего жалоб поступает от пользователей сайта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Краснодара, Уфы и Казани.