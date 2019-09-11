В Марий Эл появились «бабушки на час»

В марийском городе Звенигово появилась услуга «бабушек по вызову». У каждой старушки, участницы проекта, есть справка об отсутствии инфекционных заболеваний. Как сообщают местные СМИ, проект реализовали местные социальщики, чтобы одновременно помочь молодым людям и найти занятие пенсионеркам.

Бабушки работают на волонтерской основе. Их приглашают молодые семьи для присмотра за детьми на час-два в день, пока родители решают неотложные дела.

Услуга жителям Звенигово оказывается на бесплатной основе. Местные социальщики таким образом решили помочь как молодым семьям, так и пенсионеркам, которые ищут какие-нибудь занятия для себя.

Пока в проекте участвуют 14 пенсионерок. Их услугами постоянно пользуются семь семей. Скорее всего, остальные еще не знают о проекте.