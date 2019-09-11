Истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми

Истребитель МиГ-31БМ в среду, 11 сентября, совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Пермском крае. В результате авиационного происшествия с военным самолетом никто не пострадал, - передает ТАСС со ссылкой на источник в краевых силовых структурах.

По данным источника Life в экстренных службах, у истребителя МиГ-31БМ загорелся левый двигатель. После посадки двигатель самолета удалось оперативно потушить. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания двигателя.