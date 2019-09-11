В Екатеринбурге хирурга со стажем хотят перевести в лифтеры

В российском реестре профессий пора вводить новую должность хирург-лифтер. Руководство одной из больниц Екатеринбурга решило перевести работавшего в гинекологии хирурга с 19-летним стажем в лифтеры либо уборщики. Как сообщают местные СМИ, это происходит при открытой вакансии по специальности увольняемого в больнице.

Ситуация уже превращается в скандал. Работавшего в должности замглавврача по акушерству и гинекологии хирурга Эдуарда Мамина увольняют из одной из городской больницы. Местные СМИ опубликовали уведомление, подписанное руководством больницы. Судя по документу хирургу предлагают пойти в уборщики или лифтеры.

«Администрация… в лице главного врача… уведомляет Вас, что на основании приказа… занимаемая Вами должность: заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи… будет сокращена и трудовой договор будет расторгнут», — заявляется в уведомлении: «Администрация уведомляет, что в МБУ «Центральная городская больница №7» имеются свободные вакансии для Вашего трудоустройства с 24.09.2019: уборщик производственных и служебный помещений, лифтер».

Местные власти на ситуацию пока не отреагировали. Региональный омбудсмен пояснила, что сокращена лишь должность именно Эдуарда Мамина, но ставка хирурга остается открытой. Как утверждают уральские СМИ, предпринимать какие-либо действия по защите хирурга правозащитник отказалась. Она пояснила, что не вправе вмешиваться в кадровую политику медучреждения.