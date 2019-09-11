Две машины и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте, в ДТП пострадал байкер
11 сентября 2019, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Два легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в среду, 11 сентября, на Ленинградском проспекте на севере Москвы. В результате ДТП пострадал байкер.
По данным ГИБДД, авария с участием трех транспортных средств произошла на Ленинградском проспекте, д. 29, стр. 1. Произошло столкновение автомобилей BMW и Nissan и мотоцикла.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
Возможно, из-за ДТП движение на магистрали осложнится.