Две машины и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте, в ДТП пострадал байкер

Два легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в среду, 11 сентября, на Ленинградском проспекте на севере Москвы. В результате ДТП пострадал байкер.

По данным ГИБДД, авария с участием трех транспортных средств произошла на Ленинградском проспекте, д. 29, стр. 1. Произошло столкновение автомобилей BMW и Nissan и мотоцикла.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Возможно, из-за ДТП движение на магистрали осложнится.