Синоптики сообщили, что бабье лето закончится в выходные

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда на бабьем лете в столице можно будет поставить точку. Согласно последним данным, это случится уже в грядущие выходные.

В ночь на субботу в Москве ожидается до плюс 14 градусов, а днем – не выше плюс 17. В воскресенье днем воздух в столице прогреется максимум до плюс 16 градусов, передает РИА "Новости" . Тишковец подчеркнул, что эти показатели ниже нормы для сентября.

Более того, все выходные в столичном регионе будут идти кратковременные дожди.

Москвичи, однако, еще успеют насладиться последними аккордами лета. Сегодняшний день и вовсе может стать самым теплым в сентябре.