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Покушение на челябинскую журналистку оказалось ложным

11 сентября 2019, 11:11 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Покушение на челябинскую журналистку оказалось ложным

Как установило следствие, покушение на журналистку челябинской газеты «Общественный защитник», наделавшее много шуму в СМИ, оказалось ложным.

Напомним, девушка утверждала, что ей выстрелили в голову якобы из-за журналистского расследования. Как сообщает сайт «ЧелябинскСегодня», девушка придумала историю с нападением. Детали расследования корреспонденту сайта рассказал источник в правоохранительных органах. Оказалось, что в голову ей выстрелил один из друзей.

«Нападения не было, - приводит слова источника сайт «ЧелябинскСегодня». - Они отдыхали с друзьями дома у знакомых, немного выпивали. В ходе азартных игр, Зябрина поставила пачку сигарет себе на голову. Стрелявший промахнулся, попал ей в голову».

Возможно, историю с нападением решили использовать для грязного политического хода. Заявление о случившемся она написала 12 августа, утверждая, что на нее напали возле дома вечером 8 августа.

 

 

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