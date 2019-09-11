Милонов призвал разрешать артистам, замеченным в употреблении запрещенных веществ, выступать только в банях и саунах

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал разрешать артистам, замеченным в употреблении запрещенных веществ, выступать только в банях или саунах. По идее Милонова, если певец попался на выступлении на любых общественных площадках в состоянии под действием наркотиков, его концерты следует запретить. Пусть поет только в бане.

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По мнению депутата, тем, кого обвиняют в наркотиках, нужно сдавать тест. По словам Милонова, молодежь копирует своих кумиров. Поэтому надо спасать и молодежь, и артистов, потребляющих запрещенные вещества. Он отметил, что если пьющие артисты у нас всегда пели и будут петь, то наркоманам не место на сцене, - сообщает АГН "Москва".

Милонов считает нужным на год запретить тем, кто был уличен в употреблении запрещенных веществ на год право на концертную деятельность. "Только в саунах, банях - пускай там выступают. Ни концертов, ни продажи билетов - ничего", - сказал он и призвал "воспитывать наших певцов освобождаться от наркотиков".

На днях Дима Билан устроил переполох в Самаре. Певец перебрал коньяка в гримерке и вышел на сцену в пьяном виде. Продюсер Яна Рудковская пристыдила "большого певца".