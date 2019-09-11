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В Краснодаре пройдет форум «Плоды и овощи России 2019»

11 сентября 2019, 10:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре пройдет форум «Плоды и овощи России 2019»

20 сентября в Краснодаре состоится ежегодный форум «Плоды и овощи: хранение, логистика, сбыт». На одной площадке соберутся 20 спикеров и более 200 участников.

По заверению организаторов, площадка станет не только местом новых знакомств но и местом для обмена опытом.

В числе спикеров – Алексей Полянский (заместитель директора макрорегиона «Юг», Федеральная торговая сеть «Пятерочка» X5 Retail Group), Алексей Ситников(президент ассоциации «Теплицы России»), Владимир Шафоростов (партнер практики АПК, «НЭО Центр»), Алексей Красильников (исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей), Айдын Ширинов (председатель правления Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края) и другие.

Ознакомиться с программой форума и записаться на него в качестве участника или спикера можно на сайте http://fruitforum.ru/

 

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ХС

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