Из Волгограда в Саратов запускается тур выходного дня

Отправиться в поездку на пригородном поезде из Волгограда в Саратов можно будет 14 сентября. Новый экскурсионный маршрут разработан АО "Волгоградтранспригород" и АО "Саратовская ППК".

Программа тура подразумевает две экскурсионные программы: посещение Фестиваля исторической реконструкции: «Укек. Один день из жизни средневекового города» и обзорную экскурсию по главным постопримечательностям города на Волге: «Купеческий Саратов».

Для взрослых стоимость экскурсионного тура составит 2620 рублей, для детей – 2220 рублей. В эту сумму входят билеты на пригородный поезд, трансфер на комфортабельном автобусе по Саратову, услуги гида, трехразовое питание.

Со станции Волгоград-1 пригородный поезд отправится 14 августа в 7:00 и прибудет в Саратов в 11:30. В обратный путь туристы отправятся в 17:57 и прибудут на ст. Волгоград-1 в 22:27. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

В пути следования пригородный поезд совершит одноминутные остановки на ст. Петров Вал (в 9:22 и 20:07) и на ст. Зензеватка (в 8:42 и 20:45).

Стоимость проезда на пригородном поезде в одну сторону составит 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1320 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников.

В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи по телефону в Волгограде: 8-906-408-70-75 или 8-960-886-53-87.