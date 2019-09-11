Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать государственные медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

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Идея наказывать медиков за плохую раюоту принадлежит вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она поручила ведомству разработать соответствующий документ в конце прошлого года.

Законопроект о наказании медучреждений появился 10 сентября на портале regulation.gov.ru.

В документу указано, что на данный момент около 60% обращений россиян в Росздравнадзор связаны с доступностью и качеством медицинской помощи. В 2017 году служба получила 47 тысяч аналогичных жалоб.

Чтобы снизить их поток, Минздрав предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) две новые статьи, которые установят ответственность медорганизаций за оказание лечения, несоответствующего критериям оценки его качества, - сообщает "Коммерсантъ".

Минздрава предполагает, что теперь, в случае если Росздравнадзор выявит несоответствие между практикой лечения в медучреждении и требованиями приказа №203н, он будет иметь право оштрафовать больницу на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Такой же штраф может быть выписан и должностному лицу, ответственному за нарушение.