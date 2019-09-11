В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму. Строительство универсальных десантных кораблей (УДК) начнется на судостроительном заводе «Залив уже весной 2020 года.

Головной корабль планируют сдать флоту до конца 2027 года, - сообщает сегодня ТАСС со ссыылкой на два источника в кораблестроительной отрасли.

Первый источник рассказал, что "два УДК водоизмещением до 15 тысяч тонн впервые в истории России планируется заложить на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в 2020 году", и головной корабль планируется сдать флоту до завершения текущей госпрограммы вооружения, то есть до конца 2027 года.

Второй источник уточнил, что "закладка обоих кораблей состоится в мае 2020 года". По его данным, вертолетонсцы смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов, а также получат большую доковую камеру для десантных катеров.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Завод "Залив" имеет опыт гражданского и военного судостроения, обладает всем необходимым оснащением и техническими возможностями, позволяющими выполнять строительство полнокомплектных судов.