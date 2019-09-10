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Хабаровский край передал тигрицу Тайгу в приморский сафари-парк

10 сентября 2019, 21:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровский край передал тигрицу Тайгу в приморский сафари-парк

Условия передачи тигрицы Тайги согласовали власти Хабаровского края и администрация Приморья. Хищница была доставлена в Приморский сафари-парк.

Директор зоосада «Приамурский» Андрей Долин заверил, что тигрица была подготовлена к транспортировке заранее – приготовления проходили более месяца.

- Мы провели карантинные мероприятия в соответствие с требованием законодательства. Тайга содержалась в отдельном вольере минимум 21 день. Ей были сделаны все прививки по паспорту, - сообщил Андрей Долин.

Представители регионального правительства проверили условия содержания тигрицы и прислушались к общественному мнению, на основе чего и приняли решение о возращение животного в сафари-парк. Безвозмездная передача Тайги была подписана губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Ранее в регионе прошел онлайн-опрос, в котором приняли участие 166 человек. 111 из них проголосовали за передачу тигрицы в Приморье.

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