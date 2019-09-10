Режиссёр Райхельгауз сравнил выборы в России и на Украине

Главный режиссёр театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз на радио «Эхо Москвы» поделился своими впечатлениями относительно прошедших на выходных выборах в Московскую городскую думу.



По его мнению, «выборами» данный процесс назвать очень сложно. Не понятно, кого и для чего выбирали. До этого прошли митинги, за которые люди получили административные штрафы и сроки.



Сами москвичи не могут ничего сказать о работе городской Думы. Многие фамилии депутатов народу даже не знакомы. Мало кто может вспомнить проблемы, которая решала Дума. Райхельгауз вспомнил, что когда его театру потребовался ремонт, он обращался в городскую Думу. Но ни одна комиссия и комитет не могли ничем помочь, «кормили» одними обещаниями. Вопрос смог решить только мэр Собянин. За это ему большое спасибо. Но это настоящая вертикаль власти, когда все вопросы решает один человек. То же самое происходит по всей России. Ни законодательная, ни судебная власть не имеют своей силы.



В Украине, к примеру, при выборах в Раду кандидаты набирали себе популярность путём представления своих программ. Кандидаты боролись буквально за каждый голос. Когда Иосиф Райхельгауз голосовал в выходные, его долго не могли найти в списке, но потом всё-таки вручили бюллетень. Странно было наблюдать, как у избирательных участков стояло большое количество автозаков и полицейские.



