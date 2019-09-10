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В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали

10 сентября 2019, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД объяснили, что изучают возможность использование свиней-ищеек, но поросят пока не покупали
Фото: Daily Storm

Многие СМИ сегодня написали, что МВД затеяло эксперимент и планирует начать работать с дрессированными поисковыми свиньями. Но как оказалось, поросят силовики пока не закупали, а только присматриваются к опыту коллег.

«Никаких денежных средств на приобретение первой партии «поросят на пробу» по борьбе с наркотиками мы не выделяли. Мы пока смотрим, что получится у наших ближайших коллег. Любой положительный опыт мы готовы принять к сведению, изучить, посмотреть», - рассказал Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Однако помимо серьезной пользы, которую могут «пятачки» принести в борьбе с наркотиками, есть еще и некоторые щекотливые моменты. «Если идёт полицейский с собакой, а здесь будет идти со свиньёй, не очень это эстетически. Но если будет польза делу, то это было бы неплохо». В настоящее время с задачей поиска наркотиков неплохо справляются специально обученные собаки-ищейки.

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