Психолог объяснила, как появляется зависимость от видеоигр

Психолог Анна Адамова рассказала, где искать тонкую грань между увлечённостью видеоиграми и зависимостью. Специалист признала, что компьютерные игры могут приносить пользу, но также могут и оказывать негативное влияние на психику.

Адамова объяснила, что при помощи некоторых игр можно развить свой кругозор или сбросить негативные эмоции. Также получать заряд адреналина куда безопаснее при помощи видеоигр, чем благодаря экстремальным видам спорта или запрещённым веществам. Однако есть и негативная сторона вопроса, передаёт Мир24. Если человек получает удовольствие и эйфорию только через компьютерные игры, то он рискует в скором времени получить зависимость, отметила психолог.

«Все виды зависимости имеют одинаковые симптомы. Если человек из-за компьютерных игр начал терять социальные навыки, связи, работу, если ваши близкие жалуются, что вы слишком много времени проводите за игрой, то стоит задуматься», - пояснила Адамова.