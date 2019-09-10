Поздравления нашему коллеге

Сегодня у известного отечественного журналиста, писателя, общественного деятеля, большого друга нашего издания и автора популярных книг, издаваемых ИД «Аргументы недели», Андрея КАРАУЛОВА день рождения.

Его ТВ–программа «Момент истины», а также правдивые и острые книги об известных политических деятелях и эпохах позднего СССР и современной России вызывали и вызывают интерес громадной аудитории в стране и за рубежом. Андрей Викторович и сегодня остается таким же неугомонным, «ершистым» человеком, который стремится всё время быть на переднем крае.



Редакция «Аргументов недели» искренне поздравляет Андрея КАРАУЛОВА и желает ему оставаться таким же принципиальным и неутомимым в поисках Момента Истины! Удачи!